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В Мариуполе по всем частично разрушенным домам появились сообщения российских оккупантов о сносе в течение двух недель с требованием на выселение.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"О том, куда и как будут потом переселены люди, оккупанты не отвечают, переложив проблему на мариупольцев вновь", - подчеркнул он.

Кроме того, Андрющенко отметил, что оккупационная администрация продолжает практику устройства свалок отходов во дворах многоэтажек.

"Понемногу оккупанты начинают говорить правду, что компенсаций не будет (не сюрприз), заявления перерабатывают с "компенсации" на "помощь по ремонту", - рассказал советник мэра.

Также он добавил, что озвучены были планы на отопление зимой. "Его не будет, но будут установлены палатки обогрева. Как в палатках собираюсь обогреть более 130 тыс. человек - скорее ответ, чем вопрос. Наши источники сообщают, что по плану школы будут работать только в теплый период, именно поэтому вместо летних каникул будут длинные зимние или еще обсуждается план сделать вид онлайн-образования", - отметил Андрющенко.

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Как писал УНИАН, российские захватчики заставляют мариупольцев работать за еду, а молодых людей помогать мобильным патрулям, в том числе в проведении фильтрационных мероприятий. В городе ощутим дефицит продовольствия и воды. 

Также недавно оккупационная власть открыла в захваченном городе "банк" в металлическом вагончике.

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