По словам представителя Сил обороны юга Владислава Волошина, это остров Казацкий.

Российские оккупанты пытаются высадиться на один из крупнейших островов в устье Днепра - Казацкий. Об этом в эфире Киев24 сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

"Ситуация на Приднепровском направлении непростая, ведь противник не прекращает артиллерийские обстрелы, удары по правому берегу дронами, реактивными системами залпового огня, авиационные удары с применением управляемых авиабомб и неуправляемых авиационных ракет", - рассказал он.

Как отметил спикер, противник пытается захватить небольшой плацдарм на правобережье, чтобы осуществлять огневое воздействие на ВСУ, еще больше наносить удары по населенным пунктам, расположенным неподалеку от линии боевого соприкосновения, в частности, на определенном расстоянии от побережья Днепра. Также, по данным военного, оккупанты пытаются держать под контролем соответствующие проливы, русло Днепра.

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"В последнее время больше всего таких действий враг провел относительно острова Казацкий. Это один из крупнейших островов в устье Днепра. Кроме того, противник пытается высадиться на остров Большой Потемкин, до этого были попытки - на остров Забич. А на юге проводит форсировочные действия, что больше похоже на поисково-разведывательные - в самом узком месте Днепра - возле Антоновских мостов", - сказал Волошин.

Он также объяснил, есть ли у оккупантов способности форсировать реку Днепр.

"Стоит четко понять, что имеем в виду под словом "форсировать". Если речь идет о том, чтобы только переплыть реку - это одно дело. Совсем другая задача заключается в том, чтобы осуществить форсирование большими силами, закрепиться и дальше продолжать боевые действия", - отметил Волошин.

Ежедневно, по его информации, оккупанты проводят от 5 до 7 таких штурмов, которые осуществляются небольшими группами. Волошин отметил, что ВСУ пытаются ликвидировать все группы еще в начале движения - только оккупанты садятся в лодки.

Он заявил, что форсирование большими силами - серьезная операция, требующая немалой подготовки, которую невозможно скрыть от современных средств разведки.

"Такое большое скопление, переброску в район сосредоточения - просто невозможно скрыть. Могут ли они? Пусть попробуют", - подчеркнул Волошин.

Ситуация на Херсонском направлении - последние новости

Недавно спикер Сил обороны юга Владислав Волошин рассказал, что российские оккупанты ежедневно проводят так называемую разведку боем, пытаясь небольшими штурмовыми группами выбить с позиций подразделения ВСУ. По его словам, в то же время подготовки к большому форсированию Днепра пока разведка не видит.

Он добавил, что ситуация на Приднепровском направлении несколько недель остается почти неизменной - ежедневно происходит по несколько штурмов. Однако враг не уменьшает обстрелы Херсона и населенных пунктов, прилегающих к Днепру.

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