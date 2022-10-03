Враг наносит удары по гражданской инфраструктуре и помещениях мирного населения.

Оккупанты пытаются сорвать активные действия Вооруженных сил Украины на отдельных направлениях.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках срыва активных действий Сил обороны на отдельных направлениях. Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии соприкосновения, ведет воздушную разведку", - отмечают в Генштабе.

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Также враг наносит удары по гражданской инфраструктуре и жилье мирного населения.

"За сутки оккупанты нанесли 2 ракетных и 7 авиационных ударов, осуществили более 35 обстрелов из РСЗО. От вражеских ударов пострадало более 20 населенных пунктов. Среди них - Днепр, Запорожье, Бахмут, Спорное, Марьинка, Соледар, Белогоровка, Благодатовка и Зализничное", - информирует Генштаб.

Как сообщается, чаще всего оккупанты обстреливали населенные пункты на трех направлениях.

"На Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелам из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись районы более 30 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. В частности, Угледар, Никольское, Времовка, Гуляйполе, Гуляйпольское и Зализничное.

На Южнобугском направлении обстрелам подверглись районы более 25 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения", - сказано в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, за сутки силы обороны нанесли удары по более чем 30 местам сосредоточения вражеского вооружения и военной техники.

Также украинские бойцы отбили атаки оккупантов вблизи 5 населенных пунктов.

Оперативное командование "Юг" отмечало, что вчера украинская авиация нанесла 7 ударов по врагу, силами противовоздушной обороны в Бериславском районе сбит вражеский ударный вертолет Ка-52.

Спецназовцы "посадили" российский вертолет Ка-52 на Запорожском направлении.

Вооруженные силы Украины продолжают бои и закрепляются на освобожденных территориях Херсонской области.