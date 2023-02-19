Ситуация на всех направлениях сложная, но полностью контролируемая украинскими Силами обороны.

Российские военные пытаются продавить украинскую оборону на Кременском направлении, а на Сватовском - активно применяют бронированную технику и пехоту.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире информационного телемарафона. "На сегодня самая тяжелая ситуация - это Кременское направление. Там больше всего обстрелов, больше атак. Пробуют (российские войска - УНИАН) где-то протиснуть, продавить нашу оборону. Так же неспокойно и на Сватовском, и на Белогоровском направлении. Но на Сватовском у нас позиции более стабильные, и там даже удается каждый день подбивать тяжелую технику. Недавно за один вечер три БМП сожгли как раз наши ребята", - сказал он.

По его словам, на всех направлениях сейчас продолжаются постоянные обстрелы каждый день.

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На Сватовском направлении, добавил Гайдай, начали работать снайперы, а также используются бронированные автомобили, а между ними идет пехота. "Они стараются максимально близко подъехать к украинским позициям, чтобы под прикрытием бронированной техники пехота заходила на позиции. На Кременной такое не позволяет сделать лесистая местность", - пояснил он.

Гайдай также подчеркнул, что ситуация на всех направлениях сложная, но полностью контролируемая украинскими Силами обороны.

Ситуация на Луганщине

18 февраля глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что самым тяжелым направлением в Луганской области остается Кременское, там увеличилось количество атак и обстрелов.

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