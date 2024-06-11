Россияне будут пытаться объединить между собой направления Липцев и Волчанска, считает Коваленко.

В начале наступления на Харьковщине российские захватчики ставили себе цель в максимально короткие сроки захватить Липцы и Волчанск. Однако сейчас врагу очень сложно вести бои.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он прогнозирует, что сейчас целью оккупационных войск РФ, скорее всего, будет объединение тех группировок, которые зашли на территорию Харьковской области из-под Белгорода.

"Они хотят начать боевые действия в Липцах уже, наконец, на улицах развернуть городские бои. Это их задача, хотя они ее перед собой ставили еще 10 мая. Взять полностью под контроль Волчанск – это их задача. Хотя, в принципе, оккупанты понимают, что сейчас, даже если усилят боевые действия в городских условиях, не смогут полноценно обеспечить выполнение задачи по оккупации Волчанска в короткие сроки. Поэтому для них, скорее, будет задачей объединение двух этих локаций между собой, где они прорвались на Харьковщину, в единую", – считает Коваленко.

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При этом обозреватель отметил, что российские войска сейчас зажаты между рекой Муром и рядом с водохранилищем, и в этих условиях им сложно маневрировать.

"Оккупанты находятся в замкнутом пространстве, они пытались выйти на Зеленое, но не получилось – их оттуда постоянно отбрасывали. Они будут пытаться объединить между собой направления Липцы и Волчанск. Это первый момент. Второй момент – это то, что они пытаются к Волчанску пробраться по западному именно краю. То есть они будут усиливать давление на линию Старица – Бурговатка – Прилипица для того, чтобы иметь нормальный переход Северского Донца и начать охватывать Волчанск уже с западной стороны", – пояснил он.

По его словам, если захватчикам таки удастся это реализовать, у них появится возможность выйти на Синельниково и зайти в Волчанск с его западной окраины.

Война в Украине: ситуация на фронте

По состоянию на 19:00 11 июня на передовой было зафиксировано 87 боевых столкновений с противником. Об этом сообщил Генштаб ВСУ. Отмечалось, что самая напряженная ситуация – на Покровском направлении.

На Харьковщине россияне пытаются вернуть утраченные ранее позиции, рассказал заместитель командира батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Олесь Маляревич. По его словам, враг подтянул в район Волчанска мотострелковый полк – это почти 4 батальона.

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