Ядовитый смог накрыл Приморский район города, под угрозой - здоровье и жизнь людей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко предупреждает о наступлении экологической катастрофы, если пожар на свалке в Мариуполе не будет ликвидирован.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Мариупольского городского совета.

В горсовете отметили, что пожар на законсервированном сміттєполігоні по улице Флотской продолжается, ядовитый смог накрыл Приморский район города.

В то же время российские оккупанты не имеют мощностей, чтобы потушить пожар. "Город на грани экологической катастрофы", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что под угрозой - здоровье и жизнь людей, ведь в воздух выделяются опасные вещества - фураны и диоксины. Особенно опасным является канцероген бензопирен. По уровню воздействия на организм он относится к высшему классу опасности, отмечается в заметке.

Бойченко подчеркнул, что пожар на свалке - это результат хаотичных и безграмотных действий оккупантов:

"Она приводит к выбросам в воздух множества химического яда, который вдыхают тысячи жителей. Последствия могут быть катастрофическими - люди могут быть отравлены опасными веществами. При этом оккупанты, уничтожив всю технику, не могут ни локализовать, ни потушить пожар. Если этого не сделать своевременно, огонь попадет в "тело" полигона и потушить его будет почти невозможно, что приведет к экологической катастрофе"..

Городской голова добавил, что это абсолютный цинизм и издевательства над мирными жителями, жизнь и здоровье которых находятся в опасности.

Как сообщал УНИАН, 24 июня советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что в городе третьи сутки продолжается пожар на законсервированном сміттєполігоні. Он отметил, что никаких мер для локализации или тушения огня российские оккупанты не употребляют.

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