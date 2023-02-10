Россияне жалуются, что ВСУ разгромили захватчиков под Авдеевкой и Угледаром.

Российские оккупационные войска под командованием Валерия Герасимова, который сменил на этой должности Сергея Суровикина, потерпели крупные поражения на Донецком направлении. ВСУ сумели разгромить врага под Авдеевкой и Угледаром.

Такой информацией поделилось издание The Moscow Times со ссылкой на пропагандистские Telegram-каналы и российских военных корреспондентов, подконтрольных Кремлю. Наступление рашистов под Угледаром началось в конце января, но быстро застопорилось. В результате только одного боя оккупанты потеряли 30 единиц техники и сотни военных.

В Telegram-канале, приближенном к ЧВК "Вагнера", сообщили, что армия неспособна спланировать операцию по захвату города. На уровне штабов наблюдается очередной кризис в управлении войсками и ходом боевых действий. Потери под Угледаром понесла 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота. Ранее ВСУ разгромили указанное подразделение под Павловкой. После этого морпехи писали открытое письмо губернатору Приморского края, в котором жаловались на командование и огромные потери.

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Об уничтожении двух штурмовых пехотных групп рашистов под Авдеевкой сообщил террорист Игорь Стрелков-Гиркин. Он назвал многих генералов в оккупационных войсках "полными кретинами".

"Не прикрытое с воздуха и силами РЭБ выдвижение танковых и моторизованных колонн по узким дорогам вдоль редких лесопосадок по идеально ровной местности (поскольку по сторонам — минные поля) закончилось разгромом", — написал Стрелков-Гиркин, отметив, что на этом закончилось "наступление российской армии на всем Донецком фронте".

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С момента полномасштабного вторжения России украинские защитники уничтожили 135 740 рашистов. За последние сутки эта статистика увеличилась на 730 противников. Бойцы ВСУ также взорвали более 20 тысяч единиц вражеской техники.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) отметили, что рашисты начали наступление на Луганщине. Движение противника замечено к северо-западу от Сватово. Для атак на этом участке привлекли несколько дивизий.

В британской разведке указали на огромные потери россиян под восточной "крепостью" Бахмутом и Угледаром. При этом в районах обоих городов врагу удалось немного продвинуться вперед.

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