Само постановление касается и территорий России.

Российские захватчики хотят создать специальные лагеря для мужчин призывного возраста во время так называемой "эвакуации" гражданских на временно оккупированной территории.

"По данным "Центра национального сопротивления", в правительстве России обсуждают изменения в постановление "о порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы". Один из вопросов к обсуждению - это процесс эвакуации военнообязанных мужчин", - сообщает пресс-служба Центра нацсопротивления.

По данным Центра, россияне планируют фильтровать население на временно оккупированных территориях во время так называемых "эвакуаций" и вывозить мужчин в отдельные лагеря, где их будут передавать в подчинение военкоматов.

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"Само постановление касается и территорий России. Следовательно, вероятно, россияне планируют протестировать данный процесс на ВОТ Украины с последующим применением на территории России", - добавили в пресс-службе.

Мобилизация на оккупированной территории

Как ранее сообщал УНИАН, российские захватчики готовят к мобилизации работников так называемых "администраций" на временно оккупированных территориях. Там уже начали собирать списки владельцев паспортов РФ.

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявлял, что захватчики уже могут раздавать повестки жителям временно оккупированных территорий Украины. В зоне риска те, кто получил паспорт РФ.

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