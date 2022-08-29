Враги почувствовали себя в безопасности среди железобетонных конструкций.

Российские оккупанты отказываются идти в наступление на территории Херсонской области. Они окопались и чувствуют себя в относительной безопасности среди железобетонных конструкций. А последние прицельные удары ВСУ в области еще сильнее снизили моральный дух врага.

Такой информацией поделилась руководитель пресс-центра оперативного командования "Пивдень" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

"Те восемь мощных ударов нанесены не только по огневым позициям врага, но и по моральному состоянию. Враг деморализован, растерян. Сложно ему собирать силы для будущих маневров. Он, окопавшись и почувствовав более-менее защищенное состояние среди железобетонных конструкций, не хочет подниматься в атаку", — сообщила Гуменюк.

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По ее словам, ситуация на южных направлениях остается сложной. Однако Вооруженные силы Украины продолжают все контролировать.

Напомним, в воскресенье, 28 августа, ВСУ уничтожили базу оккупантов на заводе "Сокол" в Новой Каховке. А сегодня бойцы взорвали склады и военную часть рашистов в Херсоне.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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