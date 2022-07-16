Живицкий подчеркнул, что причин для лишних волнений в эти выходные нет.

Председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий жестко прокомментировал призывы мэров Сум и Белополья к горожанам выехать на выходные из-за возможных обстрелов.

"Уважаемые земляки, жители и гости Сумщины! Сохраняйте спокойствие, не реагируйте на провокационные заявления некоторых должностных лиц, которые не имеют обоснованных причин. Приграничье Сумщины обстреливается из всех видов артиллерии рашистів. Действительно будьте бдительным и осторожными в 20-ти километровой зоне от границы", - говорится в его сообщении.

Однако он подчеркнул, что причин для лишних волнений в эти выходные нет.

"Конечно соблюдайте меры безопасности и правила при воздушных тревогах! Война, к сожалению, в стране продолжается. Угроза ракетных обстрелов с первого дня войны как была, так и есть! Но это не повод паниковать и выезжать из городов. Желаю нам мирной спокойной ночи без тревог и потерь! С нами Бог и наши военные!", - подчеркнул Живицкий.

Напомним, оккупанты из пулеметов и автоматического гранатомета обстреляли окрестности одного из сел Сумщины.

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