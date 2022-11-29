В результате вражеского обстрела также повреждены несколько единиц техники.

Российские оккупанты обстреляли Новослободскую громаду Сумской области, в результате ударов повреждено местное агропредприятие.

Громаду враги атаковали со ствольной артиллерии, в одном из приграничных сел разорвались 9 вражеских снарядов, об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Пострадало местное агропредприятие. Взрывы частично разрушили крыши и стены в трех складах с зерном. Также повреждены два трактора и три автомобиля. "Прилеты" были и рядом с админзданием. Там повреждены окна и электропровода", - отметил Живицкий.

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Никто из людей, по его словам, не пострадал.

Ситуация в Сумской области во время войны с РФ - что стоит знать

Российские оккупационные войска в первые дни полномасштабного вторжения ворвались на территорию ряда северных областей Украины, в частности, в Сумскую, Киевскую и Черниговскую. Весной наши воины выбили противника из этих областей.

Позже враги не раз обстреливали Сумскую область из различного вооружения, есть разрушения, жертвы и пострадавшие. В частности, 21 ноября стало известно, что оккупанты со своей территории из "Градов" и других видов вооружения обстреляли одно из сел, поврежден газопровод, подверглись разрушениям по меньшей мере пять домов.

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