Также в результате обстрелов возникли пожары на полях в Великомихайловской и Широковской общинах на площади около 14 га.

Оккупанты из "Ураганов" обстреляли Широковскую общину на Днепропетровщине, в результате чего один человек погиб, еще двое получили ранения.

Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале.

По его словам, днем российские оккупационные войска несколько раз обстреляли Криворожский район.

"Из" Ураганов " ударили по агропредприятию в Широковской общине. В результате обстрела 28-летний парень погиб, еще два человека получили ранения. Они в состоянии средней тяжести в больнице", - отметил Лукашук.

Он добавил, что на месте обстрела произошел пожар - заняла сухая трава на площади 4 га. Сейчас спасатели уже потушили пламя.

Также Оккупанты попали по окрестностям Новосеменовки, что в Апостоловской общине. Обошлось без жертв и без разрушений.

Под обстрел днем попали и приграничные территории Зеленодольской территориальной общины, пострадавших нет.

"В Великомихайловской общине Синельниковского района враг обстрелял поля на границе с Запорожской областью. Приблизительная площадь пожара-около 10 га. Пострадавших нет", - сообщил Лукашук.

В других районах Днепропетровской области, по его информации, день прошел без чрезвычайных ситуаций.

Как сообщал УНИАН, 10 июля в интервью The Sunday Times министр обороны Алексей Резников заявил, что президент Владимир Зеленский приказал военным деоккупировать прибрежные районы на юге, для этого собираются миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием.

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