Запорожская АЭС осталась сегодня соединенной с энергосистемой только одной из четырех линий питания.

Оккупанты начали взрывать на территории Запорожской АЭС неразорвавшиеся снаряды.

Об этом сообщил руководитель НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в эфире телеканала FreeДом.

"Они начали взрывать боеприпасы на территории станции. Когда они обстреливали станцию, очень много снарядов не разорвалось. И эти снаряды позастревали и в зданиях, в том числе в асфальте на площадке станции, и в эстакаде, и в трубопроводах. И они (захватчики) начали разминировать эти снаряды там, где они застряли, их взрывают прямо на месте. Т.е. они закрывают это железным колпаком и взрывают. При этом не обращают внимания, находятся ли они рядом с блоком или рядом с серьезным, критически важным для работы станции оборудованием", - рассказал Котин.

По его словами, такие действия несут угрозу безопасности атомной станции.

Котин заявил и о другом большом риске на Запорожской АЄС в связи с тем, что неподалеку идут боевые действия.

"Выходят из строя линии, которыми Запорожская АЭС связана с энергосистемой Украины. На сегодня уже третья линия, буквально два часа назад, отключилась из всех 4-х, которые имеются на Запорожской АЭС. Сейчас сокращается мощность всех энергоблоков, которые остаются в работе. Два энергоблока будут разгружены. Таким образом Запорожская АЭС остается соединенной с энергосистемой только одной линией. Есть еще дополнительные линии резервного питания, которые позволят сохранять безопасность станции , но ситуация деградирует, ухудшается", - подчеркнул Котин.

По его словам, если дойдет до того, что станция перейдет в режим так называемого "блэкаута", тогда будет ситуация даже более серьезная, чем была на Чернобыльской АЭС, когда произошло полное обесточивание.

"И здесь, если такая ситуация произойдет, то она будет намного более серьезной. Потому что 6 реакторов. И все надо будет охлаждать", - пояснил он.

Чтоб избежать ситуации, по словам Котина, необходимо восстановить как минимум еще одну линию связи с энергосистемой, чтоб был резерв.

Котин отметил, что работа станции сейчас обеспечивается украинским персоналом, но здесь присутствуют около 50 единиц военной техники оккупанта, 500 солдат и "менеджмент станции работает под дулами этих людей".

"Хотя они не вмешиваются в работу станции, однако менеджмент обязан согласовывать все вопросы с командиром захватчиков, в том числе и технические вопросы. В тоже время там присутствует бригада "Росатома". Они посещают помещения станции, производственные, они теоретически могут влиять на работу оборудования. Это тоже угроза безопасности", - сказал Котин.

По его словам, все это подпадает под категорию "аварийная ситуация" на этом ядерном объекте, и это известно и МАГАТЕ, и всем специалистам во всем мире.

"На сегодня мы готовим специальный регламент работы по этой станции. При этом мы будем сохранять руководство персоналом, который там находится. И в этих условиях будут установлены специальные пределы и ограничения, которые позволят нам, насколько это возможно в этих условиях, гарантировать безопасность работы станции", - сказал Котин.