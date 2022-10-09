Похожая ситуация наблюдается и в Луганской области.

Российские оккупанты в Новой Каховке вывозят свои семьи во временно оккупированный Крым. Так, 7 октября колонна из 12 микроавтобусов выбыла в Севастополь.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Уточняется, что похожая ситуация наблюдается и в Луганской области: из Старобельска начали эвакуировать коллаборантов во временно оккупированный Луганск.

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В Мелитопольском районе Запорожской области под видом поиска и борьбы с партизанами оккупационные войска осуществляют обыски и похищения частных автомобилей в гаражных кооперативах района.

Кроме того сообщается, что с октября в Горловке налоговая инспекция РФ начала проверки с рейдерским захватам компаний с выявленными нарушениями. В частности, это касается предпринимателей, которые не захотели перерегистрировать свои компании в соответствии с российским законодательством.

Контрнаступление ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский 4 октября сообщил, что защитники Украины освободили на юге ряд населенных пунктов.

6 октября бригадный генерал Алексей Громов, занимающий должность заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба армии Украины, рассказал, что с 1 числа в Херсонской области наши воины освободили 29 населенных пунктов.

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