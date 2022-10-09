Российские оккупанты в Новой Каховке вывозят свои семьи во временно оккупированный Крым. Так, 7 октября колонна из 12 микроавтобусов выбыла в Севастополь.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Уточняется, что похожая ситуация наблюдается и в Луганской области: из Старобельска начали эвакуировать коллаборантов во временно оккупированный Луганск.
В Мелитопольском районе Запорожской области под видом поиска и борьбы с партизанами оккупационные войска осуществляют обыски и похищения частных автомобилей в гаражных кооперативах района.
Кроме того сообщается, что с октября в Горловке налоговая инспекция РФ начала проверки с рейдерским захватам компаний с выявленными нарушениями. В частности, это касается предпринимателей, которые не захотели перерегистрировать свои компании в соответствии с российским законодательством.
Контрнаступление ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский 4 октября сообщил, что защитники Украины освободили на юге ряд населенных пунктов.
6 октября бригадный генерал Алексей Громов, занимающий должность заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба армии Украины, рассказал, что с 1 числа в Херсонской области наши воины освободили 29 населенных пунктов.