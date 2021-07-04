Военнослужащий получил ранения, несовместимые с жизнью.

В воскресенье, 4 июля, в зоне проведение операции Объединенных сил на Донбассе погиб украинский военный.

Об этом сообщает штаб ООС в вечерней сводке по состоянию на 17:00.

"Игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, российско-оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. ... Один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Всего с начала суток зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков. В частности, вблизи Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска дважды применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Возле Авдеевки открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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"На вражеские обстрелы наши защитники открывали ответный огонь. О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм. Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - добавили в штабе.

Отмечается также, что за день пиротехники ГСЧС Украины разминировали на Донбассе более гектара территории и передали на уничтожение 35 взрывоопасных предметов.

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Автор: Катерина Комолова