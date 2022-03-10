Враг начал обозначать себя желтой лентой на рукаве.

Русские оккупанты, которые вторглись в Украину и убивают мирное население, начали прибегать к уловкам. Для обмана украинских военных они используют желтую ленту, однако врага все равно можно вычислить.

Об этом в Facebook сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Так, оккупанты обматывают руку. Они обозначают себя желтой лентой, что может ввести украинских военных в заблуждение.

"Как особенность, враг, с целью введения в заблуждение подразделений Сил обороны Украины, начал обозначать себя желтой лентой на рукаве. Тем не менее, для идентификации принадлежности к ВС РФ желтая лента также крепится на ногу. Будьте бдительными", - отмечают в Генштабе ВСУ.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Житомирской области при обстреле блокпоста погибли пятеро военных. Еще двое получили ранения.

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