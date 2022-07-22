Большинство из этих ракет попали в реку Днепр вблизи поселков Малоекатериновка и Каневское.

Вечером оккупанты обстреляли из "Градов" Запорожскую область.

Об этом написал в Telegram глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

"Громкие взрывы, которые были слышны в областном центре сегодня вечером - это результат вражеской атаки из системы "град". По предварительной информации, захватчики выпустили около 20 ракет, большинство из которых утонуло в реке Днепр вблизи поселков Малоекатериновка и Каневское", - сообщил он.

Он призвал жителей области в случае объявления воздушной тревоги быстро перемещаться в укрытия и помнить о необходимости неразглашении информации относительно попаданий.

Ситуация в Запорожской области:

19 июля советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о движении нескольких колонн оккупантов в сторону Запорожья.

21 июля 2022 года военный эксперт оценил угрозу наступления оккупантов на Запорожье.

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