Вечером оккупанты обстреляли из "Градов" Запорожскую область.
Об этом написал в Telegram глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.
"Громкие взрывы, которые были слышны в областном центре сегодня вечером - это результат вражеской атаки из системы "град". По предварительной информации, захватчики выпустили около 20 ракет, большинство из которых утонуло в реке Днепр вблизи поселков Малоекатериновка и Каневское", - сообщил он.
Он призвал жителей области в случае объявления воздушной тревоги быстро перемещаться в укрытия и помнить о необходимости неразглашении информации относительно попаданий.
Ситуация в Запорожской области:
19 июля советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о движении нескольких колонн оккупантов в сторону Запорожья.
21 июля 2022 года военный эксперт оценил угрозу наступления оккупантов на Запорожье.
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