Российские оккупанты в течение 11 июня 9 раз нарушили режим прекращения огня. Один боец получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.
Об этом говорится в утреннем сводке штаба ООС.
Вблизи Водяного (возле Донецка) и в районе Новгородского враг обстреливал наши позиции из минометов 82-го калибра. Неподалеку Водяного (на Приазовье) противник четыре раза открывал огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В результате обстрела один военнослужащий получил осколочное ранение несовместимое с жизнью.
Читайте такжеРФ может ударить по Украине одновременно с юга и севера-военный экспертВ направлении Опытного враг осуществлял обстрел из ручных противотанковых гранатометов.
Возле населенного пункта Южное боевики вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Неподалеку Старогнатовки против украинских военных открывали огонь из минометов 82-го калибра и ручных противотанковых гранатометов.
По состоянию на 7:00, 12 июня, штаб зафиксировал одно нарушение режима прекращения огня – вблизи Водяного, что на Приазовье, враг открыл огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
"Обо всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ, применяя установленный координационный механизм", – говорится в сводке.
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