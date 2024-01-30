Захватчик признался, что зверскую казнь организовал и реализовал он.

Российский оккупант признался в расстреле гражданского жителя Херсонской области.

Как сообщает "База", заместителя командира роты Д. Е. обвинили в самосуде над жителем Херсонской области. Оккупант заявил, что мужчина якобы сливал данные Вооруженным силам Украины.

По данным канала, житель Любимовки Херсонской области Николай Г. пропал без вести 22 декабря 2022-го. Его задержали оккупанты и увезли в неизвестном направлении. Через год следствию удалось выяснить, что мужчина был убит, а к преступлению причастен заместитель командира роты одной из воинских частей.

Видео дня

"Во время допроса Д. Е. признал вину. Он сообщил следователям, что в первые дни января 2023 года вывез Николая к мусорному полигону вблизи Новой Каховки. Там заместитель командира роты расстрелял мужчину из автомата, а на следующий день закопал труп. 22 декабря Николая задержали военные, заподозрив в передаче ВСУ мест дислокации российских войск. Жителя Херсонской области продержали больше недели в части, где служил Д.Е.", - пишет канал.

Военный следственный отдел оккупантов возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство").

Военные преступления РФ в Украине

Российские власти отвергают обвинения в совершении военных преступлений, несмотря на многочисленные свидетельства обратного, в том числе зафиксированные международными организациями.

В сентябре с призывом создать международный трибунал для расследования военных преступлений, совершенных Россией в Украине, выступила председательствующая в ЕС Чехия.

На создании трибунала по образцу Нюрнбергского процесса над нацистскими после Второй мировой войны еще в марте настаивали бывшие премьер-министры Великобритании Гордон Браун и Джон Мейджор и другие политики и юристы.

Расследование против властей РФ, а возможно и президента Владимира Путина, также ведет Международный уголовный суд в Гааге.

Вас также могут заинтересовать новости: