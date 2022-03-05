Президент подчеркнул необходимость предотвратить создание новых "днр" и "лнр".

Оккупация Украины является временной, поэтому необходимо гнать российских военных из страны.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

Он отметил, что особый героизм – протестовать, когда твой город оккупирован.

"Пусть и временно. Когда не имеешь оружия, а тебе отвечают выстрелами. И ты не бежишь. Когда не имеешь брони, а на тебя едет БТР. И ты не отходишь. Именно поэтому оккупация – временно!",- подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что оккупация является искусственной.

"Наши люди, наши украинцы не отступают. Не сдаются. Не останавливают сопротивления. Они кричат оккупантам - иди домой. Как русский корабль! Оттесняют их с нашей территории. Перекрывают им дороги", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, каждый метр нашей украинской земли, отвоеванный протестом и унижением оккупантов, это шаг к победе для всей Украины и это шанс на жизнь.

Президент призвал украинцев во всех городах, куда зашел враг, переходить в наступление.

"Нужно идти на улицу! Нужно бороться! Всякий раз, когда есть возможность. Как в Херсоне. Как в Бердянске. Как в Мелитополе. Как в Конотопе. Надо выходить и гнать это зло из наших городов", - сказал Зеленский.

Он также подчеркнул на необходимости предотвратить создание новых "днр" и "лнр", в которых "нормальная жизнь просто невозможна", а там может быть "только рабство, только на коленях".

Как ранее сообщал УНИАН, третий раунд переговоров между Украиной и Россией состоится в понедельник, 7 марта.