Оккупанты заблаговременно подготовили удар по детской больнице, заявил эксперт.

Россияне четко били ракетами по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля. Координаты цели для ракеты вносились заранее, а участия пилотов в этом не было, сообщил заместитель директора компании по производству РЭБ, эксперт по авиации Анатолий Храпчинский в комментарии 24 Каналу.

"Россияне попали по больнице именно ракетой Х-101. Этому свидетельствует внешний двигатель, оперение на хвосте и крылья. Погрешность может быть около 10 метров, важно понять, что эти ракеты программируются непосредственно на земле, до того времени, когда они попадают на самолет", - пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что это свидетельствует о том, что оккупанты заблаговременно подготовили удар по детской больнице и делали это целенаправленно.

Видео дня

Обстрел "Охматдета" - последние новости об ударе по больнице

Как ранее писал УНИАН, OSINT-аналитики идентифицировали россиян, которые причастны к атаке на детскую больницу "Охматдет". В список попало 95 оккупантов, среди которых командование, пилоты и инженеры, которые отдавали приказы и выпускали ракеты.

После удара по детской больнице Кабмин выделил 100 млн грн на первоочередное восстановление "Охматдета". Кроме того, каждой семье с детьми, которая пострадала от вчерашней атаки, будет выделена помощь.

Вас также могут заинтересовать новости: