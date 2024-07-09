Женщина верит, что виновные за эту катастрофу понесут заслуженное наказание.

Украинка с трехлетним сыном спаслась во время российского удара по "Охматдету", спрятавшись в туалете.

Как сообщает Bild, 36-летняя Елена с сыном 3 лет во время атаки находились на пятом этаже хирургического отделения. Женщина услышала взрывы и быстро сориентировалась, что надо прятаться в помещение, максимально прикрытое стенами.

"Началась воздушная тревога, мы были на пятом этаже хирургического отделения и пошли спускаться вниз по лестнице. Когда начались взрывы, я почувствовала волну, схватила его и побежал туда, где было темно и много стен. Он испугался и заплакал, я пыталась его отвлечь", - рассказала женщина.

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Мать и сын спрятались в туалете и ждали, пока прекратятся взрывы. Елена почувствовала еще одну волну. Начали двигаться шкафы, вылетело окно.

"Все происходило рядом с нами, это был шок, но мы не паниковали. Я не плохой человек и стараюсь прощать, но это невозможно простить. Я хочу, чтобы Бог услышал нас и каждый получил то, что заслуживает. Я верю, что Бог есть и плохие поступки возвращаются бумерангом", - отметила она.

Представительница ГСЧС Украины Светлана Водолага рассказала, что в понедельник взрывы произошли в девяти местах столицы. Погибли 29 киевлян, четверо из них дети. Ранения получили 117 человек. Ситуация в Охматдете критическая.

"Одно здание практически разрушено, другие повреждены. Мы знаем, что также повреждено оборудование больницы. Сейчас вывозят оставшееся медоборудование. Дети уже эвакуированы. Сегодня мы уже дважды останавливали работу из-за воздушной угрозы. Летали дроны", - отметила она.

33-летний волонтер Джек, который помогает разбирать завалы, нашел среди обломков тетрадь ребенка, который учил английский язык.

"Не знаю, возможно она (ребенок - УНИАН) все еще под завалами. Я действительно не знаю, что сказать. У меня нет слов. Это детская больница. Здесь были дети с мечтами о лучшем будущем. Дети, которые учили английский язык. Они с нетерпением ждали лучшей жизни", - поделился Джек.

Атака на "Охматдет"

Как сообщал УНИАН, 8 июля российские захватчики осуществили массированный ракетный обстрел Украины. Запущенная россиянами ракета была запрограммирована именно на поражение детской специализированной больницы "Охматдет" в Киеве.

Служба безопасности Украины квалифицировала удар РФ по больнице "Охматдет" как военное преступление и открыла по данному факту уголовное производство. По предварительным данным следователей, для огневого поражения медучреждения оккупанты применили стратегическую крылатую ракету Х-101. На месте трагедии уже найдены соответствующие доказательства: в частности обломки корпуса задней части ракеты Х-101 с серийным номером и часть руля этой же ракеты.

9 июля в "Охмадите" завершены аварийно-спасательные работы. Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что в результате атаки РФ на этой локации 2 человека погибли, за медицинской помощью обратилось 32 раненых. Госпитализированы с травмами 8 детей.

По его словам, всего по состоянию на сейчас в Киеве в результате российских ударов 8 июля погибли 29 человек, среди которых 4 ребенка, и 117 человек пострадали, из них 10 детей.

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