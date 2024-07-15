Сейчас лишь вопрос времени, когда Украина разработает собственные ракеты, которые сможет использовать по территории РФ.

Стратегия западных партнеров Украины заключается в том, чтобы остановить Путина, но не победить его до основания, считает военный эксперт, ветеран АТО Евгений Дикий.

"Это на самом деле проблема в головах наших партнеров. Партнеры такие, какие есть. К сожалению, очень непутевые, но могло не быть и таких. У них есть определенные, очень кривые представления, за которые мы расплачиваемся кровью наших бойцов. Если бы не ошибочная стратегия Байдена в этой войне, то война могла бы закончиться уже давно. Это ошибочная стратегия, даже западные военные по этому поводу просто кричат, что с военной точки зрения это абсурд", - заявил Дикий в эфире "24 Канала".

Он добавил, что страны НАТО имеют другую стратегию войны - они всегда делают акцент на том, чтобы вести войну на территории врага. В частности, по словам Дикого, в первую очередь эти страны пытаются бить по глубоким коммуникациям врага, центрам управления и складам в дальнем тылу. Зато Украину заставляют воевать как партизан, считает Дикий.

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"И пока я не вижу, как можно сломать эти абсолютно кривые красные линии, нарисованные в головах наших союзников. Они сами себя убедили, что удары вглубь территории России приведут к абстрактной эскалации. Когда пытаешься у них спросить, о чем идет речь - все сводится к тому, что они боятся ядерки. И хотя уже было много вещей, когда они боялись ядерки - они нам эти вещи давали и никакая ядерная война не начиналась. На Западе до сих пор боятся путинского ядерного блефа", - добавил Дикий.

Эксперт пояснил, что сейчас Белый дом делает ставку на то, что Путин поймет, что войну он не выиграет и поэтому сядет за стол переговоров. Однако, по словам Дикого, такой подход является неправильным, поскольку "либо Путин выиграет войну, либо его армия будет разбита".

"Но это наша война и на кону существование нашей страны. Поэтому мы должны делать все зависящее от нас - достучаться до союзников. А тем временем делать самим средства, чтобы доставать Россию. Мы уже кошмарим Россию нашими дальними дронами. И вопрос времени, когда мы сделаем свои собственные ракеты, чтобы не зависеть от разрешений", - подытожил ветеран АТО.

Запрет на использование западного оружия по территории РФ

Накануне Байден в очередной раз заявил, что США не дает разрешения на использование своего оружия вглубь территории России. В частности, он объяснил это тем, что Соединенные штаты не видят необходимости ударов вглубь России американским дальнобойным оружием.

Разногласия по этому вопросу возникли и в Великобритании. В Минобороны страны заявили, что не позволяют Украине бить по объектам на территории России их ракетами Storm Shadow. Зато новый премьер Кир Стармер утверждал обратное.

Между тем в ОП намекнули на прогресс в переговорах по применению американского оружия вглубь территории РФ. В частности, там отметили, что "все важные решения, которые США принимали раньше, делались очень тихо, и на этот раз будет так же".

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