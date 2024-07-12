Причин в этом случае может быть много.

В Минобороны Британии заявили, что не позволяют Украине бить по объектам на территории России их ракетами Storm Shadow, хотя новый премьер Кир Стармер утверждал обратное.

Как пояснил британский политолог Тарас Кузьо в комментарии LIGA.net, соответствующий вопрос решает правительство страны решает - Вооруженные силы Британии находятся под контролем политиков, а потому ключевое решение зависит от премьера, а не военных.

По словам Кузьо, в Британии нет русофильства как во Франции и Германии, а потому "неудивительно, что новое лейбористское правительство продолжает поддерживать Украину, как и консерваторы". Политолог подчеркнул, что Лондон всегда был "ястребом" на войне и одним из первых отправил танки и ракеты.

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"В противовес этому, Германия и США отреагировали слабее из-за своих якобы опасений "эскалации". Таким образом, позиция премьер-министра просто повторяет давнюю более "ястребиную" британскую позицию", - отметил он.

Председатель комитета парламента по вопросам внешней политики, нардеп от "Слуги народа" Александр Мережко добавил, что эта ситуация является примером стратегической неопределенности.

По его мнению, вопрос использования западного оружия является довольно деликатным, а потому все зависит от конкретного вида оружия и ситуации, что делает единый подход не всегда рациональным. В то же время нардеп успокоил, что никакой эскалации бояться не надо, потому что это и так происходит.

"Даже наоборот, использование оружия на территории агрессора способствует снижению эскалации, поскольку имеет сдерживающий эффект на его действия", - подчеркнул он.

Народный депутат от "Голоса" Андрей Осадчук предположил, что асинхронные заявления могут быть связаны с тем, что новая правительственная команда в стране только формируется, а потому не нужно искать "злого умысла".

Удары по РФ ракетами Storm Shadow - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, 10 июля президент Украины Владимир Зеленский объявил, что ему предоставлено разрешение на использование стратегических крылатых ракет по России.

"Сегодня утром я узнал о разрешении использовать ракеты Storm Shadow против военных целей на территории России. Сегодня у нас была возможность обсудить практическую реализацию этого решения", - написал он, опубликовав фото со встречи с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Однако впоследствии в Минобороны страны заявили, что не давали Украине разрешения использовать крылатые ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по территории России. Они добавили, что разрешение на запуск стратегических ракет по России потребует одобрения трех стран, а не только Великобритании.

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