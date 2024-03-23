Теперь украинские пилоты перейдут на следующий этап обучения во Франции

Министерство обороны Великобритании обнародовало фото украинских пилотов, завершивших базовый курс полетов на истребителях F-16.

"Первые украинские пилоты, прошедшие интенсивную подготовку под руководством инструкторов Королевских воздушных сил, закончили обучение", - говорится в сообщении британского ведомства в X.

Отмечается, что теперь украинские пилоты перейдут на следующий этап обучения во Франции.

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Ранее сообщалось, что 10 украинских пилотов в Великобритании, прошли базовую летную и языковую подготовку и теперь, перед тем, как научиться управлять истребителями , перейдут на курсы повышения квалификации, которые проводят воздушные силы Франции.

Ситуация с F-16 в Украине

В середине февраля текущего года министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас говорил, что истребители F-16 в Украине можно будет увидеть в июне.

Как писало издание Forbes, истребители F-16 в Украине должны будут в первую очередь охотиться за российскими носителями планирующих авиабомб, и это может привести к большим потерям этих самолетов сразу после введения их в бой.

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