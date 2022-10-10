В результате обстрелов погиб один человек.

Россияне в очередной раз обстреляли Сумщину из минометов и артиллерии, погиб один человек.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Так, по Великописаревской громаде после 9:00 российские оккупанты выпустили 4 мины, а почти в полдень - еще 8 мин и около 20 "приходов" из реактивной артиллерии.

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В результате обстрелов повреждено имущество аграрного предприятия в одном из сел.

Кроме того, также около 12:00 российские военные выпустили по Середино-Будской громаде 3 мины, а около 16:00 - еще 10.

Краснопольскую громаду враг начал обстреливать около 14:00, выпустив 10 снарядов из реактивной артиллерии, а затем - еще 12 снарядов из ствольной артиллерии (калибр 152 мм).

В то же время, Эсманская громада подверглась обстрелу противника в 15:00 - туда враг выпустил 5 мин.

"В Краснопольской и Миропольской громадах работали российские дроны. В Миропольской погибла гражданская женщина", - добавил председатель ОВА.

Обстрелы Сумщины

Как сообщал УНИАН, 9 октября в Миропольской громаде оккупанты сбросили с беспилотника гранату вблизи людей, которые пытались помочь пострадавшей от предыдущего взрыва.

Это произошло в центре села, возле магазина. К счастью, от второго взрыва никто не пострадал.

41-летнюю женщину не смогли спасти из-за массивного кровотечения от оскольчатых ранений. Известно, что ее муж и старший сын являются защитниками Украины.

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