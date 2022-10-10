Россияне в очередной раз обстреляли Сумщину из минометов и артиллерии, погиб один человек.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
Так, по Великописаревской громаде после 9:00 российские оккупанты выпустили 4 мины, а почти в полдень - еще 8 мин и около 20 "приходов" из реактивной артиллерии.
В результате обстрелов повреждено имущество аграрного предприятия в одном из сел.
Кроме того, также около 12:00 российские военные выпустили по Середино-Будской громаде 3 мины, а около 16:00 - еще 10.
Краснопольскую громаду враг начал обстреливать около 14:00, выпустив 10 снарядов из реактивной артиллерии, а затем - еще 12 снарядов из ствольной артиллерии (калибр 152 мм).
В то же время, Эсманская громада подверглась обстрелу противника в 15:00 - туда враг выпустил 5 мин.
"В Краснопольской и Миропольской громадах работали российские дроны. В Миропольской погибла гражданская женщина", - добавил председатель ОВА.
Обстрелы Сумщины
Как сообщал УНИАН, 9 октября в Миропольской громаде оккупанты сбросили с беспилотника гранату вблизи людей, которые пытались помочь пострадавшей от предыдущего взрыва.
Это произошло в центре села, возле магазина. К счастью, от второго взрыва никто не пострадал.
41-летнюю женщину не смогли спасти из-за массивного кровотечения от оскольчатых ранений. Известно, что ее муж и старший сын являются защитниками Украины.