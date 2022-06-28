Речь идет о командире батальона майоре Максиме Краснощекове и заместителе командира роты майоре Александре Васильеве.

Служба безопасности Украины установила личности двух российских командиров, отдавших приказ расстрелять гражданских на Киевщине.

Как сообщает пресс-служба СБУ, речь идет о командире батальона майоре Максиме Краснощекове и заместителе командира роты майоре Александре Васильеве.

"Они руководили действиями мотострелковых подразделений врага во время временной оккупации села Перемога в Киевской области. Захватчики силой удерживали местных жителей в одном из помещений и пытали их", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оба командира лично допрашивали украинцев и пытались выбить информацию о военных ВСУ, правоохранителях и участниках Теробороны.

В конце концов, они отдали подчиненным приказ - расстрелять людей из автоматов прямо на месте пытки и взорвать здание с телами, чтобы скрыть военное преступление.

В настоящее время майорам Краснощекову и Васильеву – военнослужащим 15-й отдельной мотострелковой бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа РФ – объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 и ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Война в Украине: актуальные данные

Русские войска после захвата Северодонецка перешли в наступление на Лисичанск, где держат оборону ВСУ. Этот город - последний бастион на пути оккупации всей Луганской области.

Враг также пытается отрезать украинские силы от линии снабжения - трассы Бахмут-Лисичанск. Применяют артиллерию, авиацию и минометы.

Вместе с тем русские бьют по украинским городам, не считаясь с жертвами среди гражданского населения.

ВСУ продолжают атаковать вражеские силы на захваченном россиянами острове Змеиный. По обновленным данным, бойцы уже уничтожили три зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь С1" захватчиков.

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