Виталий Ким отметил, что российские войска продолжают обстреливать Николаев.

Российские войска продолжают обстреливать Николаев. Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким пообещал оккупантам отомстить за гибель 20 человек в здании ОГА.

Об этом Ким рассказал в своем видеообращении.

"По театру боевых действий я все запомнил. Всех помним и за своих отомстим. Теперь ребята, извините, но будет немного по-другому, по встрече наших недругов", – заявил глава Николаевской ОГА.

По его словам, работу администрации возобновят через несколько дней, пока что восстанавливают реестры, печати и списки. При этом он отметил, что гуманитарный груз будут отправлять в освобожденные села, помогать бизнесу по логистике и упрощать перемещение по области.

"Линию обороны мы тоже хотим сместить, увеличилось у нас тут обстрелов, стреляют-стреляют, хотят нас напугать", – подытожил Ким.

Как сообщал УНИАН, утром 29 марта российские оккупанты ударили по зданию Николаевской ОГА. В результате обстрела произошло разрушение центральной секции здания с 9 по 1 этаж.

Председатель ОГА Виталий Ким заявил, что обстрел здания сопровождался перемещением противника. По его словам, большинству работников чудом удалось спастись из здания.

По состоянию на 13:00 31 марта после попадания вражеской ракеты в здание облгосадминистрации погибло 20 человек

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