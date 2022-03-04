Российские оккупанты в результате обстрелов попали уже в первый энергоблок Запорожской АЭС.

Международное агентство по атомной энергии связалось с представителями украинской власти после обстреле Запорожской атомной электростанции российскими оккупантами.

Там заявили, что они в курсе сложившейся ситуации на Запорожской АЭС.

"МАГАТЭ известно о сообщениях об обстрелах Запорожской атомной электростанции (АЭС), связалось с украинскими властями по поводу ситуации", - сказано в сообщении.

Также там сообщили, что Украина заверила, что пожар на площадке Запорожской атомной электростанции не затронул важное (основное) оборудование.

Напомним, что российские оккупанты в результате обстрелов попали уже в первый энергоблок Запорожской АЭС. Спасатели не могут начать ликвидацию пожара, ведь их расстреливают в упор.

В Министерстве иностранных дел Украины предупреждают взрыв на Запорожской АЭС, который может произойти через пожар от обстрелов российских войск, будет в 10 раз мощнее аварии на Чернобыльской АЭС.

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