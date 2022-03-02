Евгений Сакун работал на телеканале Киев.Live

Российские военные, которые бомбили телевышку в Киеве, убили сотрудника одного из столичных СМИ. Погиб оператор канала Киев.Live Евгений Сакун.

Об этом сообщает журналист Василий Михальчук в Facebook.

"Вчера во время ракетного удара в телебашню на Дорогожичах погиб наш коллега, оператор телеканала LIVE Евгений Сакун. Вечная память! Коллеги, берегите себя", - говорится в сообщении.

В сети опубликовали фото документов.