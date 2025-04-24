Сибига отмечает, что своими действиями Путин демонстрирует, что хочет лишь продолжения войны.

Вчерашние максималистские требования России к Украине вывести войска из своих регионов в сочетании с этими жестокими ударами показывают, что Россия, а не Украина, является препятствием на пути к миру. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Именно на Москву, а не на Киев, следует оказывать давление", - отмечает он.

По его словам, украинская столица пережила особенно ужасную и громкую ночь и уже сообщается о 9 погибших гражданских лиц в Киеве и более 70 раненых, в том числе 6 детей.

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Министр отметил, что другие города и общины по всей Украине были обстреляны российскими ракетами и дронами посреди ночи, что привело к гибели и ранению гражданских лиц.

"Своими действиями, а не словами, Путин демонстрирует, что он не уважает никаких мирных усилий и стремится только к продолжению войны. Слабость и уступки не остановят его террор и агрессию. Только сила и давление", - отмечает Сибига.

В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что всю ночь Россия терроризировала украинские города, обстреливая крылатыми и баллистическими ракетами, дронами, авиабомбами.

Он отметил, что в результате российских ударов есть повреждения жилых домов, гражданской и социальной инфраструктуры.

"Россия жестоко и цинично направляет ракеты на украинские города, убивает людей, пока мир прилагает усилия для установления мира", - подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, Украина настаивает на полном и безусловном прекращении огня, а враг должен заплатить за разрушения.

В свою очередь министр обороны Украины Рустем Умеров отметил, что в результате атаки по Киеву ранены более 70 человек, среди которых шестеро детей. Сейчас поиски под завалами продолжаются.

"Под ударом были Киевская, Житомирская, Днепропетровская, Харьковская, Полтавская, Хмельницкая, Сумская и Запорожская области. Эти атаки являются еще одним подтверждением - Россия не ищет мира. Она продолжает убивать украинцев. Рассчитываем на сильную реакцию со стороны других стран. Нам нужна дополнительная противовоздушная оборона для защиты от российского террора. Параллельно должно продолжаться создание реальных гарантий безопасности - таких, которые сделают любую агрессию против нашей страны невозможной. Это путь к справедливому и надежному миру", - добавил министр.

Давление США на Украину - что известно

Ранее издание The New York Times написало, что администрация Трампа оказывает давление на Украину для принятия мирного плана. В частности вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал Украину принять американское мирное предложение, которое очень напоминает давние требования России.

Также Вэнс поставил ультиматум Украине и России. Он заявил, что США выйдут из переговоров по прекращению войны в Украине как посредники, если не получат положительного ответа на свои мирные инициативы от двух стран.

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