В результате вражеского удара в регионе пострадали два человека.

В Одесской области вследствие массированного ракетного удара России есть попадание в энергетическую и гражданскую инфраструктуру, а также в дома.

В результате вражеской атаки ранения получили два человека, сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко в Telegram.

"Сейчас электроснабжение отсутствует в Одессе и большинстве громад Одесского района. Все службы находятся на местах и уже приступили к восстановлению электроснабжения...", - отметил чиновник.

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Враги днем запустили по разным регионам Украины ракеты, в частности, со стратегических бомбардировщиков и кораблей.

Позже стало известно, что взрывы прогремели в Одесской области. В Офисе президента сообщали, что захватчики повредили два инфраструктурных объекта, и госпитализирован один человек.

Также стало известно, что в Одессе исчезло электроснабжение, прекратил работу общественный электротранспорт и котельные.

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