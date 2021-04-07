Обстрел произошел около 17:00.

6 апреля в результате обстрела боевиков обесточило насосную станцию Южнодонбасского водопровода, расположенную в "серой зоне" между селами Васильевка и Крутая Балка. Без водоснабжения остались жители более 50 населенных пунктов.

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Обстрел произошел около 17:00. Работники станции смогли скрыться в бомбоубежище, жертв нет. Однако поставка воды остановлена.

Оттуда вода подается на четыре фильтровальные станции: Карловскую, Великоанадольскую и Старокрымскую №1 и №2.

Без водоснабжения остались жители городов Белозерское, Белицкое, Горняк, Доброполье, Мирноград, Новогродовка, Покровск, Селидово, Украинск, Волноваха, Докучаевск, Угледар и Мариуполь.

"Завтра саперы, энергетики, работники Воды Донбасса и другие специалисты осмотрят место обстрела, чтобы определиться с перечнем работ. Сможем начать их выполнять, когда получим гарантии соблюдения режима тишины под мониторингом миссии ОБСЕ", - отметил Кириленко.

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Автор: Людмила Жерновская