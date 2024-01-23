Вечером 23 января российские оккупационные войска в очередной раз ударили по Харькову. Это уже третья атака по городу с начала суток.
Об обстреле сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. В городе прогремели мощные взрывы.
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В городе прогремели взрывы.
Вечером 23 января российские оккупационные войска в очередной раз ударили по Харькову. Это уже третья атака по городу с начала суток.
Об обстреле сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. В городе прогремели мощные взрывы.
Новость дополняется...