В городе прогремели взрывы.

Вечером 23 января российские оккупационные войска в очередной раз ударили по Харькову. Это уже третья атака по городу с начала суток.

Об обстреле сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. В городе прогремели мощные взрывы.

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