Мэр Харькова Игорь Терехов предупредил харьковчан о большом количестве неразорвавшихся кассет от боеприпасов в городе.
Об этом он сообщил в своем Telegram.
"Жителей Новобаварского и Холодногорского районов прошу быть крайне осторожными. После вчерашнего обстрела города там много неразорвавшихся кассет от боеприпасов. Не приближайтесь к незнакомым предметам", - сообщил он.
Напомним, 30 августа российские оккупанты обстреляли центральные районы Харькова, погибли 5 человек, а 7 - пострадали.
Предварительно, в городе было 8 вражеских "прилетов". Враги открывали огонь из артиллерии.
Ночью 31 августа стало известно, что противники снова ударили по областному центру - был "прилет" в Киевском районе. Враги попали в жилой дом, начался пожар. По предварительным сведениям, в результате нового вражеского обстрела пострадали два человека.