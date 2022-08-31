Мэр Харькова призвал не приближаться к незнакомым предметам.

Мэр Харькова Игорь Терехов предупредил харьковчан о большом количестве неразорвавшихся кассет от боеприпасов в городе.

Об этом он сообщил в своем Telegram.

"Жителей Новобаварского и Холодногорского районов прошу быть крайне осторожными. После вчерашнего обстрела города там много неразорвавшихся кассет от боеприпасов. Не приближайтесь к незнакомым предметам", - сообщил он.

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Напомним, 30 августа российские оккупанты обстреляли центральные районы Харькова, погибли 5 человек, а 7 - пострадали.

Предварительно, в городе было 8 вражеских "прилетов". Враги открывали огонь из артиллерии.

Ночью 31 августа стало известно, что противники снова ударили по областному центру - был "прилет" в Киевском районе. Враги попали в жилой дом, начался пожар. По предварительным сведениям, в результате нового вражеского обстрела пострадали два человека.

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