Всего из-за развязанной Россией войны пострадали почти полторы тысячи детей в Украине.

С начала полномасштабного российского вторжения и по состоянию на утро 9 апреля в Украине погибли 468 детей. Более 947 детей получили ранения.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора. В целом, в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ в Украине пострадали более 1415 детей.

В офисе генпрокурора отметили, что эти данные не окончательные, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

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"Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 449, Харьковской - 275, Киевской - 127, Херсонской - 94, Запорожской - 89, Николаевской - 85, Черниговской - 68, Луганской - 66, Днепропетровской - 66", - сообщили прокуроры.

Убийства Россией детей в Украине

В ОГП напомнили, что 9 апреля российские оккупанты совершили ракетный обстрел города Запорожья. Одна ракета попала в частный жилой дом, что привело к его разрушению и гибели 11-летней девочки.

А накануне, 8 апреля, в результате обстрела врагом Торецка Донецкой области получил ранение 15-летний парень.

Раньше российские войска стреляли в Авдеевку в Донецкой области, в результате чего погиб младенец. А в конце марта россиянин, попавший в украинский плен, рассказал о казни российской армией малолетнего ребенка - военные РФ застрелили 12-летнего парня.

Война в Украине - пострадавшие дети

Как сообщал УНИАН, по данным ЮНИСЕФ на начало апреля, с начала полномасштабной войны РФ в Украине погибли более 500 детей. Исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел отметила, что это лишь подтвержденные данные ООН. По ее словам, реальное количество погибших детей может быть намного больше.

В отношении раненых детей Рассел назвала большее число. По данным ООН, почти одна тысяча детей получила повреждения.

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