Около 200 пророссийских "протестующих" требуют от наблюдателей ОБСЕ способствовать освобождению российского офицера, захваченного украинскими военными.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) приостановила свою мониторинговую миссию на востоке Украины из-за "протестов" возле отеля в подконтрольном российским захватчикам Донецке.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на главного наблюдателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшара Халита Чевика.

"Из-за опасений за нашу безопасность, из-за правил и соображений безопасности мы приостановили наши операции", - заявил Чевик.

При этом он добавил, что сейчас наблюдатели не чувствуют угрозы со стороны "протестующих".

Отмечается, что около 200 пророссийских "протестующих" требуют от наблюдателей ОБСЕ способствовать освобождению российского офицера, захваченного украинскими военными на прошлой неделе.

Reuters отмечает, что наблюдатели ОБСЕ и ранее сталкивалась с "протестами", организованными поддерживаемыми Москвой террористами, но в этот раз они перекрыли вход в гостиницу, где базируются наблюдатели.

Как сообщал УНИАН, военные Вооруженных сил Украины задержали российского военного Андрея Косяка, когда российские оккупанты проводили разведку местности в районе Золотого на Донбассе. Группа вооруженных оккупантов с повязками СЦКК осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ под прикрытием проведения работ по разминированию.

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Автор: Александр Топчий