Отель, где базируется СММ ОБСЕ в Донецке, окружили "протестующие" / фото REUTERS

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) приостановила свою мониторинговую миссию на востоке Украины из-за "протестов" возле отеля в подконтрольном российским захватчикам Донецке.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на главного наблюдателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшара Халита Чевика.

"Из-за опасений за нашу безопасность, из-за правил и соображений безопасности мы приостановили наши операции", - заявил Чевик.

При этом он добавил, что сейчас наблюдатели не чувствуют угрозы со стороны "протестующих".

Наблюдатели ОБСЕ не чувствуют угрозы со стороны "протестующих" / фото REUTERS

Отмечается, что около 200 пророссийских "протестующих" требуют от наблюдателей ОБСЕ способствовать освобождению российского офицера, захваченного украинскими военными на прошлой неделе.

фото REUTERS

Reuters отмечает, что наблюдатели ОБСЕ и ранее сталкивалась с "протестами", организованными поддерживаемыми Москвой террористами, но в этот раз они перекрыли вход в гостиницу, где базируются наблюдатели.

фото REUTERS

Как сообщал УНИАН, военные Вооруженных сил Украины задержали российского военного Андрея Косяка, когда российские оккупанты проводили разведку местности в районе Золотого на Донбассе. Группа вооруженных оккупантов с повязками СЦКК осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ под прикрытием проведения работ по разминированию.

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Автор: Александр Топчий