Обострение на Донбассе: пятерых раненых бойцов доставили на вертолете в Днепр (видео)

Сейчас они в реанимации областной больницы Мечникова.

Пятерых раненых бойцов с Луганщины доставили на вертолете в Днепр.

Накануне возле поселка Крымское враг обстрелял грузовик, в котором ехали защитники, говорится в сюжете ТСН.

Один солдат 93-й бригады погиб, пятеро его побратимов получили ранения. Сейчас они в реанимации областной больницы Мечникова. Самому младшему из них – 18 лет. Угрозы для жизни раненых нет, успокаивают врачи.

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Однако бойцы требуют длительного восстановления. Все они просят отпустить их из реанимации хотя бы на несколько часов. Проститься с побратимом, погибшим на их глазах.

"Они после того, как взорвалась мина и перевернулась машина, доставали своих ребят и видели, как погиб их товарищ. Они очень переживают. У них одно-единственное желание - попасть к нему на похороны. И всячески поддерживают всю терапию, которую предлагают наши врачи, чтобы завтра поехать похоронить боевого товарища", - говорит главный врач областной больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.

Напомним, в Луганской области в районе Крымского, из-за обстрела из минометов погиб 32-летний солдат Евгений Сафонов с позывным "Сафон". Об этом сообщили в пресс-службе 93-й Отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

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