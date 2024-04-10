В частности, это строительство фортификаций, это получение оружия и ротация воинских частей для привлечения свежих сил.

Эксперт назвал три фактора, которые позволят защитить Часов Яр от российских оккупантов. Об этом военный обозреватель Денис Попович сказал в эфире ТСН в телемарафоне "Единые новости".

Эксперт напомнил, что город Часов Яр расположен на господствующих высотах, выгоден для обороны и дает контроль над прилегающей местностью.

В то же время, если российским оккупантам удастся захватить этот город, они получат возможность развернуть наступление на Константиновку, Дружковку, Краматорск и Славянск. Эти города являются последней агломерацией Донетчины, которая находится под контролем Украины.

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"Таким образом, враг приближается к своей цели - захватить Донецкую область", - подчеркнул Попович.

При этом, он отметил, сейчас очень трудно прогнозировать, что может быть после захвата Донецкой области. "Во-первых, им надо захватить Часов Яр", - добавил он.

Также Попович объяснил, что нужно, чтобы защитить Часов Яр и не дать россиянам продвинуться возле этого города.

"Конечно, возможно защитить, но для этого надо, во-первых, фортификацию строить, и она строится. Во-вторых, нужно оружие. Так или иначе, это уже совсем другой вопрос. И в-третьих, безусловно, нужна ротация воинских частей. Нужны свежие силы, нужны резервы", - подчеркнул Попович.

Эксперт считает, что захват российскими захватчиками Авдеевки и попытки оккупировать Часов Яр могут быть предвестниками большого наступления в Донецкой области. Он обращает внимание, что ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов говорил, что россияне попытаются идти в наступление на Покровск.

"Я думаю, это предвестники начала этих наступательных действий, поскольку сейчас враг будет накапливать резервы и пытаться дальше продвигаться. Безусловно, надо к этому готовиться. Я тоже думал, что будет оперативная пауза. Я тоже думал, что им стоит будет остановиться после Авдеевки, после огромных потерь и приготовиться. Но, как видим, что если бы не случилось так, что это и есть приготовление", - сказал Попович.

Эксперт отметил, что россияне уже накапливают силы и ближе к лету будут еще больше активизироваться.

Бои за Часов Яр - что известно

Как сообщал УНИАН, 9 апреля спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин сообщил, что российской армии нет ни в городе Часов Яр, ни в его окрестностях. В то же время, враг пытается максимально подвести силы к линии боевого соприкосновения. С целью достижения цели выхода на административные границы Донецкой области российские оккупанты используют преимущество в воздухе, в ракетах, в артиллерийских боеприпасах крупных калибров.

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