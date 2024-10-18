Речь идет о телах защитников Украины, погибших на Авдеевском, Бахмутском, Марьинском, Угледарском и Запорожском направлениях.

В Украину вернули тела более 500 украинских павших защитников, защищавших государство от российских захватчиков на разных направлениях фронта. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram.

"По результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули 501 павшего защитника", - говорится в сообщении.

В частности, удалось репатриировать 382 тела защитников, погибших на Авдеевском направлении, 56 павших воинов с Бахмутского направления, 45 тел защитников с Марьинского направления, 6 тел павших защитников на Угледарском направлении, 4 павших воина на Запорожском направлении, 7 тел защитников, воевавших на Луганском направлении. Также удалось вернуть 1 тело из морга на территории РФ.

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Также сказано, что павших защитников вернули благодаря взаимодействию сотрудников различных государственных органов и учреждений.

"Вооруженные Силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших", - говорится в сообщении.

В то же время, после идентификации тела наших защитников передадут семьям для достойного захоронения.

Российские оккупанты казнят пленных

Как сообщал УНИАН, 10 октября российские захватчики расстреляли 9 украинских военнослужащих, которые попали в плен в Курской области. Это произошло в районе населенного пункта Зеленый Путь.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что такие расстрелы - это грубое нарушение Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

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