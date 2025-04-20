Предпасхальный обмен - один из крупнейших за период полномасштабного вторжения. Среди возвращенных есть тяжелобольные и тяжелораненые.

Большой предпасхальный обмен военнопленными готовился долго, и сроки несколько раз переносили.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Предпасхальный большой обмен - один из крупнейших за период полномасштабного вторжения. Всего 63-й с начала полномасштабной войны России против Украины. Этот обмен готовился долго, сроки несколько раз сдвигались. Но, безусловно, и Воскресение Христово, и Пасха были дополнительным фактором, чтобы этот обмен состоялся... Действительно 276 защитников и одна защитница - это очень хорошие новости, очень хороший результат. И символ того, что нельзя складывать руки, надо дальше работать. Далее еще много украинских семей ждут возвращения своих родных, и военных, и гражданских, и работа ведется", - сказал он.

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По словам Юсова, возвращение пленных - это сложный переговорный процесс, который не останавливается ни на день, какие бы вокруг обстоятельства не происходили.

"Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, во главе с генералом Будановым, по поручению президента Украины Владимира Зеленского, эту сложную работу продолжает, продолжает эффективно. Переговорная группа работает, и мы видим результат", - отметил он.

Юсов также рассказал, в каком физическом и психологическом состоянии вернулись украинцы вчера. По его словам, среди вернувшихся, в том числе, есть тяжелобольные и тяжелораненые.

"Среди вернувшихся есть, в том числе и тяжелобольные, и тяжелораненые - собственно, те, кто должны возвращаться в первую очередь. Последствия тяжелых ранений, боевых травм, запущенные болезни и многие другие вещи, которые вместе с часто недостатком надлежащего медицинского обслуживания, обеспечения, стрессом, конечно, дают свои осложнения. Плен - это страшно. Хорошего плена не бывает, а когда мы говорим о государстве-агрессоре, то часто и массово есть свидетельства о нарушении содержания наших военнопленных и нарушении их прав во время пребывания", - рассказал представитель ГУР.

Обмен военнопленными

19 апреля, в Украину из российского плена вернулось 277 наших защитников.

Президент Владимир Зеленский заявил, что среди них воины ВСУ, Нацгвардии, Государственной специальной службы транспорта и пограничники. Защищали Мариуполь и другие направления в Донецкой области, Херсонскую, Запорожскую, Луганскую области.

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