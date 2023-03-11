Все больницы стали военными госпиталями. Также в больницах оккупанты обустроили казармы.

Гражданские на оккупированных территориях Луганской области не имеют доступа к медицине.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Все больницы стали военными госпиталями, кроме лечения, оккупанты там сделали казармы. Чтобы люди не могли сообщать информацию "наружу", рашисты продолжают закрывать города, а связь и интернет так и не появились в населенных пунктах, близких к линии фронта", - отметил он.

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По его словам, чтобы позвонить родным, людям надо ехать вглубь области.

Ситуация в Лугаанской области

По состоянию на 27 феврля 2023 года в Луганской области усилились атаки врага. Активные боевые действия продолжались на Сватовском и Кременском направлениях, а также в районе Белогоровки. Российские военные пытались штурмовать украинские позиции малыми группами.

27 февраля 2023 года глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что россияне почти каждый день бьют по Купянску.

По состоянию на 28 февраля 2023 года были зафиксированы основные признаки провала наступления российских оккупантов с луганского плацдарма.

По состоянию на 7 марта 2023 года оккупанты пополняли резервы для наступления в Луганской области.

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