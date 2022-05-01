После инцидента появился столб яркого дыма, и состав воздуха проверили, поделился глава Николаевской областной военной администрации.

В Николаевской области российские оккупанты "боролись" с украинскими удобрениями.

О ситуации в регионе в Telegram написал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким и опубликовал фото.

На одном из снимков видно, что, вероятно, после взрыва в небо поднялся столб оранжевого дыма.

По данным Кима, состав воздуха начали проверять.

"Оккупанты против украинских удобрений. Туча уже белая. Проверяем состав воздуха…", - поделился чиновник.

Позже Ким написал, что воздух чистый.

"Селитра/нитроамофоска. Воздух чист", - отметил глава ОВА.

Утром жители Николаевской области в соцсетях сообщили, что слышали взрывы и обнародовали фото розового облака дыма.

Напомним, войска России рано утром 24 февраля вторглись в Украину.

Противник сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в частности, Николаев, были жертвы среди мирных жителей.