Спасатели в этот момент находились в укрытии.

В воскресенье, 30 апреля, российские захватнические войска обстреляли орехов Запорожской области, попав в пожарную часть.

Как сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным событиям в Запорожской области, повреждено здание одной из пожарно-спасательных частей. Личный состав не пострадал, поскольку находился в момент обстрела в укрытии.

Российские обстрелы: последние новости

Как сообщал УНИАН, вчера российские захватчики ударили по приграничным общинам Сумщины. Также под обстрелом оказался Никопольский район Днепропетровщины, сообщалось о гибели человека.

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На Херсонщине из-за российской атаки серьезно пострадал мужчина, одна женщина погибла. А в Авдеевке после авиаракетного удара россиян под завалами разыскивают человека.

Вечером взрывы прогремели в Павлограде, горожане сообщали о пожаре и разрушениях в жилых домах.

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