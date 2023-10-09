В целом речь идет о количестве до 5 тысяч оккупантов.

Оккупанты перебросили во временно оккупированный Мариуполь новые резервы в количестве до 5 тысяч солдат, сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Очередной резерв живой силы переведен в Мариуполь и район. Зафиксировано прибытие новосформированных и/или новонабранных российских подразделений. На шевронах - две пушки. По утверждению источников, даже форма в состоянии "ни разу не стиралась". В целом речь идет о количестве до 5 тысяч", - рассказал он.

Андрющенко напомнил, что последнее подобное введение новых резервов фиксировалось в апреле 2023 года.

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Кроме того, он добавил, что происходит перемещение систем ПВО в и вокруг города без соблюдения глобальных мер безопасности. Также вдоль побережья от с. Мелекино в направлении Бердянска фиксируется дополнительное развертывание систем связи.

Ситуация в Мариуполе

В начале 2023 года появилась информация, что российские оккупанты начали превращать Мариупольский морской порт в военную базу. а недавно появилась информация о том, что российские захватчики углубляют порт в Мариуполе для вывоза награбленного с оккупированных украинских территорий.

Также сообщалось, что Россия прокладывает новую автомобильную дорогу из Ростова-на-Дону в оккупированный Мариуполь, а также строит прямое железнодорожное сообщение с Мариуполем и Донецком. Это даст возможность врагу кардинально снизить зависимость от железнодорожного сообщения Крымским мостом.

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