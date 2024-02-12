Наибольшее количество вражеских штурмовых атак происходили на Клещеевку и Андреевку.

Российские оккупанты проводят штурмы по всей линии обороны Бахмутского направления - Богдановка, Ивановка, Клещиевка, Андреевка. Об этом Олег Калашников, прессофицер 26-й артбригады им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича, сказал в эфире "Эспрессо".

"Сейчас на Бахмутском направлении непростая ситуация. Можем наблюдать, что в последние дни противник увеличил количество своих штурмов. Враг пытается нас штурмовать по всей линии обороны именно Бахмутского отрезка, то есть это Богдановка, Ивановка, Клещиевка, Андреевка", - рассказал он.

Калашников отметил, что наибольшее количество вражеских штурмовых атак происходили на Клещеевку и Андреевку. В то же время позиции украинских защитников враг захватить не смог, отступил, понеся значительные потери как в личном составе, так и в боевой технике.

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По его словам, враг поддерживает штурмовые действия артиллерией, дронами, а когда позволяет погода, применяет ФАБы.

"Скорее всего, армия РФ получила жесткий приказ показать на этом направлении хоть какие-то результаты для своего диктатора, поэтому и начались такие усиленные штурмы. Конечно, это Часов Яр, который является укрепленным рубежом и воротами в Краматорск и Славянск. Враг хочет взять Часов Яр, чтобы показать свое достижение в захвате такого населенного пункта. Однако идут очень жесткие бои, противник несет потери, но не оставляет такого намерения", - подытожил Калашников.

Ситуация под Бахмутом-что известно

8 февраля спикер Сухопутных войск ВСУ Илья Евлаш рассказал, что на Бахмутском направлении противник сосредотачивал главные усилия в направлении города Часов Яр и пытается атаковать по флангам, примерно с Ивановского и Богдановки.

Стоит отметить, что на этом направлении уже давно продолжаются ожесточенные боевые действия, украинские воины наносят оккупантам серьезные потери в технике и живой силе.

На Бахмутском направлении за минувшие сутки зафиксировано 19 попыток штурмов оккупантов вблизи Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

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