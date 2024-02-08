На Бахмутском направлении уничтожен пункт управления беспилотных летательных аппаратов, что на несколько недель должно ослабить наступления российских захватчиков.
Об этом спикер Сухопутных войск ВСУ Илья Евлаш сообщил в эфире информационного марафона.
Спикер отметил, что на Бахмутском направлении враг сейчас сосредотачивает основные усилия в направлении Часов Яр и пытается атаковать по флангам, примерно с Богдановки и Ивановского.
Евлаш отметил, что на днях это направление посетил генерал-полковник, командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский, чтобы лично ознакомиться с обстановкой и планированием "всех необходимых дальнейших действий для того, чтобы врагу здесь устроить теплый прием".
"Сейчас на Бахмутском направлении враг продолжает также свои наступательные действия малыми штурмовыми группами по флангам южнее и севернее в районе Богдановки и ивановского - это преимущественно группы "шторм V" и "шторм Z", которые идут под прикрытием сначала артиллерии, а потом уже с применением дронов. То есть, эти малые группы пытаются проникнуть дальше в тыл и закрепиться на достигнутых рубежах", - сообщил Евлаш.
За минувшие сутки враг совершил 498 обстрелов из всех имеющихся видов вооружения, произошло 8 боевых столкновений, в ходе которых удалось уничтожить и ликвидировать 124 оккупантов и 70 единиц вооружения и военной техники.
"Удалось обнаружить и уничтожить один пункт управления беспилотных летательных аппаратов, откуда оккупант осуществлял корректировку и управление своими дронами, и еще 58 их беспилотников были уничтожены", - сообщил Евлаш.
По его словам, в России сейчас отмечается кадровый голод среди подготовленного персонала. Обучение управлению беспилотниками враги сократили с 3-4 месяцев до 1,5-2 месяцев. Уничтожение этого пункта управления существенно повлияет на этот участок фронта и на несколько недель ослабит оккупантов.
При этом, по его словам, на Купянском направлении идут тяжелые боевые действия. За прошедшие сутки российские оккупанты 8 раз обстреливали позиции Сил обороны Украины из штурмовиков Су-34 и вертолетов Ка-52. Также враг 25 раз наносил удары дронами-камикадзе и более 560 раз обстрелял украинские позиции из всего имеющегося вооружения (танков, пушек, минометов различных калибров).
"Произошло 13 боевых столкновений, в ходе которых нашим защитникам удалось ликвидировать 239 оккупантов убитыми и ранеными, да еще уничтожить и повредить 42 единицы вооружения и военной техники, в которые входили танки, разного типа БМП, БТРы, разного типа самоходные артиллерийские установки", - сказал Евлаш.
Кроме того, Силами обороны было обнаружено и уничтожено 7 укрытий захватчиков и один склад с боеприпасами.
Как сказал Евлаш, ключевой населенный пункт, где атакует враг, это Синьковка. Кроме того, параллельно с этим, враг пытается заблокировать Купянск и подтягивает туда резервы.
Бахмутское направление - последние новости
Как сообщал УНИАН, командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский принял ряд решений относительно Бахмутского направления, ситуация на котором "напряженная". В частности, эти решения касаются сосредоточения основных усилий на угрожающих направлениях и применения маневра огневыми средствами.
Сырский обсудил с командирами частей и подразделений вероятную тактику действий противника и варианты дальнейшего развития боевых действий. После этого они вместе спланировали сценарии отпора агрессору и недопущения его продвижения вперед.