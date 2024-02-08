На Бахмутском направлении силы обороны готовят захватчикам "теплый прием".

На Бахмутском направлении уничтожен пункт управления беспилотных летательных аппаратов, что на несколько недель должно ослабить наступления российских захватчиков.

Об этом спикер Сухопутных войск ВСУ Илья Евлаш сообщил в эфире информационного марафона.

Спикер отметил, что на Бахмутском направлении враг сейчас сосредотачивает основные усилия в направлении Часов Яр и пытается атаковать по флангам, примерно с Богдановки и Ивановского.

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Евлаш отметил, что на днях это направление посетил генерал-полковник, командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский, чтобы лично ознакомиться с обстановкой и планированием "всех необходимых дальнейших действий для того, чтобы врагу здесь устроить теплый прием".

"Сейчас на Бахмутском направлении враг продолжает также свои наступательные действия малыми штурмовыми группами по флангам южнее и севернее в районе Богдановки и ивановского - это преимущественно группы "шторм V" и "шторм Z", которые идут под прикрытием сначала артиллерии, а потом уже с применением дронов. То есть, эти малые группы пытаются проникнуть дальше в тыл и закрепиться на достигнутых рубежах", - сообщил Евлаш.

За минувшие сутки враг совершил 498 обстрелов из всех имеющихся видов вооружения, произошло 8 боевых столкновений, в ходе которых удалось уничтожить и ликвидировать 124 оккупантов и 70 единиц вооружения и военной техники.

"Удалось обнаружить и уничтожить один пункт управления беспилотных летательных аппаратов, откуда оккупант осуществлял корректировку и управление своими дронами, и еще 58 их беспилотников были уничтожены", - сообщил Евлаш.

По его словам, в России сейчас отмечается кадровый голод среди подготовленного персонала. Обучение управлению беспилотниками враги сократили с 3-4 месяцев до 1,5-2 месяцев. Уничтожение этого пункта управления существенно повлияет на этот участок фронта и на несколько недель ослабит оккупантов.

При этом, по его словам, на Купянском направлении идут тяжелые боевые действия. За прошедшие сутки российские оккупанты 8 раз обстреливали позиции Сил обороны Украины из штурмовиков Су-34 и вертолетов Ка-52. Также враг 25 раз наносил удары дронами-камикадзе и более 560 раз обстрелял украинские позиции из всего имеющегося вооружения (танков, пушек, минометов различных калибров).

"Произошло 13 боевых столкновений, в ходе которых нашим защитникам удалось ликвидировать 239 оккупантов убитыми и ранеными, да еще уничтожить и повредить 42 единицы вооружения и военной техники, в которые входили танки, разного типа БМП, БТРы, разного типа самоходные артиллерийские установки", - сказал Евлаш.

Кроме того, Силами обороны было обнаружено и уничтожено 7 укрытий захватчиков и один склад с боеприпасами.

Как сказал Евлаш, ключевой населенный пункт, где атакует враг, это Синьковка. Кроме того, параллельно с этим, враг пытается заблокировать Купянск и подтягивает туда резервы.

Бахмутское направление - последние новости

Как сообщал УНИАН, командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский принял ряд решений относительно Бахмутского направления, ситуация на котором "напряженная". В частности, эти решения касаются сосредоточения основных усилий на угрожающих направлениях и применения маневра огневыми средствами.

Сырский обсудил с командирами частей и подразделений вероятную тактику действий противника и варианты дальнейшего развития боевых действий. После этого они вместе спланировали сценарии отпора агрессору и недопущения его продвижения вперед.

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