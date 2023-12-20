На Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма.

За прошедшие сутки на фронте произошло 87 боевых столкновений, оккупанты не прекращают попыток прорвать позиции украинских сил обороны на Авдеевском направлении. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по ситуации на фронте.

Так, на Купянском направлении украинские защитники отбили 3 атаки врага вблизи Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 6 атак противника в районах Серебрянского лесничества Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области.

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На Бахмутском направлении украинские воины отбили 12 атак противника возле Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Сообщается, что Силы обороны Украины продолжают наносить врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В то же время на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку.

"Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Так, отбито 26 атак противника восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 9 атак южнее Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области", - говорится в сообщении Генштаба.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 13 атак противника.

На Запорожском направлении силы обороны отразили 12 атак противника западнее Новопокровки и Работиного Запорожской области.

В то же время на Мелитопольском направлении наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Кроме того, на Херсонском направления силы обороны продолжают меры по расширению плацдарма.

"Несмотря на неудачи, враг не отказался от намерения выбить наши подразделения с занимаемых позиций и совершил 8 попыток штурмовых действий. Получил достойный отпор и с потерями отступил. Наши защитники ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника", - сообщают в Генштабе.

Потери оккупантов на фронте - данные от Генштаба

В Генштабе сообщили, что за сутки авиация Сил обороны нанесла удары по шести районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также подразделения ракетных войск поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, три артиллерийских средства и 4 склада боеприпасов оккупантов.

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