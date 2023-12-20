Там отметили, что из-за неудовлетворительного состояния таких боеприпасов фиксируются нередкие случаи их разрыва прямо в стволах пушек и минометов.

Из-за недостаточного количества боеприпасов собственного производства, российские оккупационные войска вынуждены использовать артиллерийские и минометные низкокачественные заряды из Северной Кореи.

Об этом речь идет в утренней сводке Генштаба ВСУ. Там отметили, что из-за неудовлетворительного состояния таких боеприпасов фиксируются нередкие случаи их разрыва прямо в стволах пушек и минометов оккупантов, что приводит к потерям вооружения и личного состава захватчиков. "В частности, такие случаи зафиксированы в группировке войск "Днепр", где командующим является генерал Теплинский", - говорится в сообщении Генштаба.

Кроме того, там добавили, что за сутки авиация Сил обороны нанесла удары по шести районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

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"Подразделения ракетных войск поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, три артиллерийских средства и четыре склада боеприпасов противника", - говорится в сообщении Генштаба.

Война в Украине: новости

За сутки произошло 87 боевых столкновений. В частности, на Бахмутском направлении украинские военные отбили 12 атак противника возле Богдановки,Клещиевки и Андреевки. Силы обороны Украины продолжают наносить врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

А на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Так, отбито 26 атак противника восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 9 атак южнее Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

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