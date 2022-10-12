Противник использовал два беспилотника, и их сбили.

Российские захватчики в среду, 12 октября, пытались атаковать Винницкую область дронами-камикадзе.

Противники использовали против региона два беспилотника, сообщил председатель Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.

Чиновник отметил, что оба дрона уничтожены.

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"Винницкую область враг атаковал двумя дронами-камикадзе. Силами противовоздушной обороны оба ударных беспилотника уничтожены!..", - говорится в сообщении.

Россия использует против Украины иранские дроны - важные новости

10 и 11 октября российские оккупанты массированно атаковали Украину, в частности, иранскими дронами-камикадзе.

Напомним, 10 числа противники направили беспилотники на Кривой Рог для атаки на критическую инфраструктуру Днепропетровской области, а 11-го - в Винницкой области атаковали дронами теплоэлектростанцию.

Сергей Борзов сообщил, что в результате вражеских ударов по двум объектам критической инфраструктуры в Винницкой области пострадали три человека.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что, по данным украинской разведки, Россия заказала в Иране 2 тысячи 400 беспилотников.

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